Рекорд поставлен: в Екатеринбурге предлагают 2500 рублей за голос

Екатеринбург, Сентябрь 09 (Новый День, Елена Васильева) –Жители Екатеринбурга сообщают об очередном факте подкупа избирателей. «Мужчина средних лет стоит у магазина «Пятерочка» на Космонавтов, 32 и предлагает голосовать за одного из двух братьев, чей бизнес ассоциируется с ОПС «Уралмаш». За один голос обещает отдать 2500 рублей», – рассказали очевидцы «Новому Дню». Примечательно, что голосующим за другого брата предлагают всего 200 рублей, – об этом также рассказывают столкнувшиеся с подкупом екатеринбуржцы.

По данным РИА «Новый День», 2500 рублей – это безусловный рекорд текущих выборов, так как до сих пор ценник выше 800 рублей за голос не поднимался.

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