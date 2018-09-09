Бывший глава Нижнего Тагила побеждает на выборах в Магадане с большим отрывом

Бывший глава Нижнего Тагила, врио губернатора Магаданской области Сергей Носов уверенно побеждает на губернаторских выборах этого региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по самым предварительным оценкам, Сергей Носов получил 81,51 % голосов избирателей. Его ближайшей сопернице, коммунистке Валентине Дорошевич, досталось только 10,24% голосов. Кандидат от ЛДПР Роман Исаев набрал 4,66%, Александр Мартюнюк от «Гражданской Платформы» – 1,61%.

Напомним, бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов был назначен врио губернатора Колымы лично президентом Владимиром Путиным в конце мая этого года.

Нижний Тагил, Магадан, служба информации

Нижний Тагил, Магадан. Другие новости 09.09.18

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