«Автомобилист» одержал четвертую победу подряд

ХК «Автомобилист» завершил первую домашнюю серию сезона КХЛ волевой победой над «Адмиралом» из Владивостока. В воскресенье вечером екатеринбуржцы обыграли своих соперников со счетом 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч складывался тяжело для подопечных Андрея Мартемьянова. «Адмирал» забросил шайбу на 10-й минуте, ее автором стал бывший игрок «Автомобилиста» Василий Стрельцов. Второй период прошел в равной борьбе и не принес голов. Решающей для команд стала заключительная двадцатиминутка. На 53-й минуте Найджел Дойс забил свою первую шайбу за «Автомобилист», а спустя две минуты Анатолий Голышев установил победный счет для хозяев.

Екатеринбуржцы одержали четыре победы подряд, набрав 8 очков на старте сезона. Сейчас уральский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице КХЛ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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