В Екатеринбурге пройдет шествие трезвенников с иконами

Завтра в Екатеринбурге состоится шествие трезвенников. С иконами и молитвенным пением они пройдут по центральным улицам города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в День трезвости, 11 сентября состоится крестный ход, возглавит его настоятель храма, руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии протоиерей Игорь Бачинин. Сначала верующие и непьющие соберутся в 8 часов утра на божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца при УГГУ (ул. Куйбышева, 39), а затем пройдут по улицам Куйбышева, 8 Марта, Радищева и Хохрякова. Крестный ход будет идти с иконами, хоругвями, молитвенным пением и делать остановки для чтения текстов Евангелия и молитв. Начало крестного хода ориентировочно в 10:00.

После молитвенного шествия крестоходцы вернутся в храм для участия в молебне на изъявление обета трезвости, его в этом году хотят дать 30 человек. Инициатор и организатор Дня трезвости – общественно-государственное движение «Попечительство о народной трезвости». О количестве участников шествия не сообщается.

Екатеринбург, служба информации

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