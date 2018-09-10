Свердловские дошкольники с особенностями развития осваивают паралимпийскую игру бочча

На Урале стартует уникальный благотворительный проект для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Более 700 воспитанников специальных детских садов будут учиться игре бочча и познавать через нее мир. Мастер-классы и соревнования для дошкольников пройдут с сентября по июнь 2018-2019 годов. Программу на территории Свердловской области проводит благотворительный фонд олимпийского чемпиона Антона Шипулина при поддержке компании «Мегафон».

Суть игры бочча – кинуть мячи так, чтобы расположить их ближе к джек-болу, чем соперник. Бочча позитивно влияет на физическое состояние особенных малышей: укрепляет мышцы, уменьшает спастику, улучшает общую выносливость и психическое состояние. Игра входит в число паралимпийских видов спорта.

«Проект «КоллоБОЧЧЕек» очень важен для фонда. Ведь основная миссия нашей деятельности в том, чтобы делать спорт доступнее для всех жителей региона. А дети с ограниченными возможностями здоровья особенно нуждаются во внимании и разработке специальных программ, которые позволят им гармонично развиваться. Благодаря участию нашего фонда в федеральной программе «Мегафон бочча OPEN» это стало возможным», – прокомментировал Антон Шипулин.

Дети освоят бочча с помощью специальной программы, основанной на детских сказках и мультфильмах. Главный герой программы – персонаж КолоБоччек из народной сказки, который сопровождает малышей на всех этапах обучения. Во время игры будущие спортсмены также разовьют когнитивные навыки: познакомятся с цветами, формами, направлением, весом.

«Как правило, такие, особенные, дети начинают заниматься бочча с 8 лет. Уникальность проекта в том, что к спорту приобщаются дошкольники. Это важно, ведь игра помогает детям с самого раннего возраста на всех жизненных этапах. Это наш первый опыт по привлечению в такой спорт детских садов, надеемся, что он будет распространен и на другие регионы», – рассказала директор по связям с общественностью уральского «Мегафона» Мария Саукова.

В Екатеринбурге уже состоялось обучение тренеров, в котором приняли участие более 60 представителей специальных детских садов. С сентября тренировки в дошкольных учреждениях будут проводиться еженедельно. Также планируется выпуск методического пособия о применении бочча в реабилитации детей и изготовление специального игрового инвентаря для дошкольников. Завершится проект большим пикником для маленьких спортсменов и их семей в июне 2019 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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