В Екатеринбурге на целый день закрыли Главпочтамт

В Екатеринбурге сегодня не будет работать главное отделение почты. Его закрыли на модернизацию – после клиенты смогут получать посылки по СМС. Клиентов Главпочтамта сегодня просят обращаться в ближайшие отделения – 620075 (Ленина, 50А), 620028 (Верх-Исетский бульвар, 25), 620027 (Мельковская, 2б), 620062 (Тимирязева, 13). В здании на проспекте Ленина, 39 обновляют программное обеспечение.

«Новое ПО позволит применять современные технологии, значительно ускорить обслуживание клиентов и процессы обработки почты», – комментировали ранее в пресс-службе макрорегиона Урал ФГУП «Почта России». Новое ПО объединит программные продукты, которые раньше использовались как отдельные приложения. А в итоге клиенты смогут пользоваться сервисом простой электронной подписи и получать посылки с помощью СМС. Почта РФ обещает, что достаточно будет один раз зарегистрироваться в отделении, оператор внесет данные клиента, после чего посылки можно будет получать, показав код в СМС. Операторы работать по новым правилам уже научились – отметили на почте.

Екатеринбург, служба информации

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