Заповедник «Денежкин Камень» заявил об обнаружении крупнейшей группы нарушителей, среди которых был депутат (ФОТО)

Инспекторы заповедника «Денежкин Камень» сообщили о неправильном поведении большой туристической группы, которая в начале июля незаконно погуляла на особо охраняемой территории.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заповедника, таких больших групп нарушителей в «Денежкином Камне» даже не припомнят. Сначала в ходе очередного рейда по территории инспекторы обнаружили следы пребывания большой группы – место стоянки, где была разбита палатка и разводился костёр с нарушением правил пожарной безопасности. Затем инспекторы нашли туристов по фотографиям, которые они сами выложили на своих страничках в соцсетях. На территорию заповедника туристы дважды зашли без разрешения, и стояли лагерем по 2-3 дня в период с 1 по 15 июля 2018 года.

Личности туристов были установлены с помощью специалистов миграционной службы. Все они оказались жителями Североуральска и были приглашены для составления протоколов. Но явился только один – руководитель местного туристического клуба «Севур» Юрий Мигуренко. Мужчина не отрицал, что ходил с друзьями в поход, но утверждал, что на территорию заповедника не заходил. Протокол об административном правонарушении турист подписывать отказался, что вызвало возмущение у руководителей заповедника.

«Не знать о территории заповедника туристы не могли, так как с руководителем этой группы мы неоднократно сотрудничали в различных проектах. Другой член группы раньше работал у нас в заповеднике инспектором охраны и территорию знает прекрасно. Какое-то ощущение такого вызова. Ходил и буду ходить», – комментирует правонарушение директор заповедника «Денежкин Камень» Анна Квашнина.

По словам представителей администрации заповедника, среди туристов был и действующий депутат думы Североуральского городского округа – Павел Гуськов. Нарушителям вменяются: незаконный проход по территории заповедника, установка палаток, разведение костров, заготовка пихтового лапника. В случае неявки нарушителей дела будут рассмотрены без них, – отмечают в пресс-службе учреждения. Каждому грозит штраф на сумму 8000 рублей, так как было зафиксировано два нарушения границы заповедника. Сумма штрафа за одно нарушение 4000 рублей. Итого несанкционированная прогулка по заповедному лесу обойдется туристам в общей сложности в 120000 рублей на группу.

Североуральск, служба информации

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