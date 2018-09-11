Бывший свердловский депутат и несколько атомщиков получили государственные награды

Глава Федерального агентства по делам национальностей, бывший депутат Госдумы от Свердловской области Игорь Баринов награжден Орденом Александра Невского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент Владимир Путин наградил Баринова за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, государственные награды получили несколько работников атомной промышленности Свердловской области. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены гендиректор АО «Уральский электрохимический комбинат» Александр Белоусов и инженер-исследователь Василий Голик. Медаль «За заслуги в освоении атомной энергии» получил ведущий инженер-технолог того же предприятия Александр Дюкин, звание «Заслуженный работник атомной промышленности РФ» – аппаратчик газоразделительного производства Андрей Максимов.

Кроме того, звание «Заслуженный работник энергетики Российской Федерации» присвоено начальнику отдела МУП «Тагилэнерго» Лидии Ванярха.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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