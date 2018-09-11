В уральских регионах нашли почти 800 ненужных объектов госсобственности

В 2017-2018 в регионах Уральского федерального округа было выявлено 787 объектов неиспользуемого недвижимого имущества, общая балансовая стоимость которых составляет 2,3 млрд. рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в уральском полпредстве, больше всего ненужной недвижимости оказалось у Свердловской области – 383 объекта. На втором месте Тюменская область (136 объектов), на третьем – Челябинская (124), на четвертом – ХМАО-Югра (100). У Курганской области нашли только 43 ненужных здания, а на Ямале – одно.

Региональные власти организовали работу по их продаже (приватизации) либо перераспределению в целях обеспечения эффективного использования. Всего от продажи (приватизации) госимущества в бюджеты субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа в указанном периоде поступило порядка двух млрд. рублей, из них большая часть – от продажи акций. Только в 2017 году от продажи акций в региональные бюджеты поступило более 860 млн рублей.

Напомним, МУГИСО регулярно получает согласие депутатов заксобрания Свердловской области на продажу заброшенных зданий бывших больниц, детских лагерей, церквей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.09.18

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