Свердловские активисты освоили плоггинг – пробежки со сбором мусора

В Первоуральске прошел первый общегородской плоггинг. Его устроили активисты организации «Город первых». Плоггинг – это акция, которая пришла из Швеции. Суть ее в том, что люди бегут по парку или улице и заодно собирают мусор, встречающийся на их пути. В первом в истории Первоуральска плоггинге приняли участие несколько десятков горожан, в том числе школьники. Дистанция составила три километра, на маршруте были пять точек сдачи собранного мусора.

«Нашей задачей как организаторов мероприятия было продемонстрировать, что внести вклад в улучшение экологической ситуации может каждый. Для этого достаточно просто выйти на пробежку. Надеюсь, что плоггинг станет доброй традицией первоуральцев и будет проходить регулярно», – отметил координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов. Тем, кто прошёл дистанцию быстрее других, вручили подарки – дождевики, бейсболки и браслеты.

Екатеринбург, Служба информации

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