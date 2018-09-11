На трассе Екатеринбург – Тюмень до конца сентября введено реверсивное движение

В Свердловской области на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень из-за ремонта вводятся транспортные ограничения. До 30 сентября на участке дороги со 123-й по 133-й километр будет организовано реверсивное движение, сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные изменения при планировании маршрута.

До конца месяца ремонтная бригада подрядчика ООО «АвтодорСтрой» должна привести в порядок 9,6 километров изношенного дорожного покрытия и обочин. После окончания работ на трассе будет нанесена горизонтальная разметка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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