Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется с 17 сентября

Администрация Екатеринбурга готовит проект постановления о запуске отопительного сезона. По планам, жилые дома и социальные учреждения начнут подключать к теплу с 17 сентября.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день техническая готовность коммунальных сетей потребителей приближается к 100%. Специалисты теплоснабжающих компаний заканчивают плановые ремонтные работы. Сейчас в городской администрации формируется график подачи тепла, и согласовываются этапы подключения. Они во многом будут зависеть от погодных условий. Для старта отопительного сезона необходимо, чтобы среднесуточная температура на улице была ниже отметки +8 градусов в течение пяти дней, подчеркнули в мэрии.

По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни в Свердловской области ожидаются ночные заморозки до -4 градусов. В Екатеринбурге 12 и 13 сентября днем воздух прогреется до 18 градусов, ночная температура будет колебаться от +6 до +10 градусов. В пятницу, 15 сентября, ожидается небольшой дождь. Днем температура составит 17-19 градусов тепла, ночью 12-14 градусов выше ноля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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