В Академическом построят еще одну школу

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о заключении долгосрочного муниципального контракта на строительство средней школы на 1200 мест в 26-м квартале Академического планировочного района.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, новый объект будет возведен в рамках городской программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Екатеринбурга на 2016 – 2025 годы». Все работы по строительству школы, согласно постановлению, должны быть завершены до 31 декабря 2021 года.

Напомним, в августе нынешнего года в уральской столице было торжественно открыто новое здание школы №23 в Академическом микрорайоне, благодаря которому она стала самым крупным образовательным комплексом не только в Екатеринбурге, но и во всей Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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