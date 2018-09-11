На Урале в честь Дня трезвости дети просят забить гвозди в деревянную сигарету

Сегодня верующие отметили Всероссийский День трезвости. В духовной столице Урала объявили декаду трезвости. Этот праздник отмечают и дети, они ходят по городу с деревянной сигаретой и просят забить в нее гвозди.

О том, как проходит декада трезвости в Верхотурье, рассказали в пресс-службе екатеринбургской епархии. Активист местного общества «Трезвение», завуч воскресной школы храма «Живоносный источник» Елена Выходцева описала детские поделки, посвященные взрослой проблеме. «Дети воскресной школы выпустили газету под названием «Так будет!». Будет трезвый дом, город, трезвый мир. А под газетой у нас тоже сделанный из ватмана «Забор трезвости» на котором можно писать свои мысли и пожелания. Мы собрали всю трезвенную благословленную литературу, какая у кого есть, и устроили выставку – библиотеку трезвости. Люди очень интересуются, потому что тема актуальна для многих, а тут такой кладезь мудрости!".– рассказала Елена Выходцева. По ее словам, детям формальные мероприятия не интересны, они стараются придумать какие-то акции. В этом году придумали оригинальную сигарету.

«Сделали деревянную сигарету, ходят с ней по городу, рассказывают о вреде курения и предлагают в деревянную сигарету забивать гвоздики. Это всем очень понравилось», – добавила Выходцева.

В Екатеринбурге в честь Дня трезвости сегодня прошел крестный ход. Причем его участники делились историями, связанными не только с выпивкой или наркотиками. Один из православных после общения с настоятелем храма перестал играть в популярный танковый симулятор. «У меня была компьютерная зависимость. Я играл в компьютерную игру World of Tanks, и происходило это по нескольку часов в день. В семье меня практически не видели – только у экрана компьютера. И после этого друзья мне порекомендовали сходить на занятия к отцу Игорю Бачинину (настоятель Свято-Никольского храма, руководитель отдела по утверждению трезвости, – прим. ред.) – и вот с тех пор я здесь. Игры я оставил, на данный момент не играю пять лет» поделился Михаил Попов.

Верхотурье, служба информации

Верхотурье. Другие новости 11.09.18

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