Аварийный дом в Первоуральске стал площадкой для игр и селфи. Жильцы требуют срочного сноса здания (ВИДЕО)

Жители Первоуральска требуют сноса аварийного дома на улице Папанинцев, 22а. Здание расселили минувшей зимой. После демонтировали все окна и двери. Но до сноса объекта дело не дошло. Теперь непригодный для жизни дом облюбовали дети и маргиналы.

Первоуральцы требуют сноса опасного дома

В доме на Папанинцев регулярно собираются школьники, рассказывают жители из соседних домов. По словам местных, подростки выходят на разрушенные балконы и забираются на крышу, чтобы сделать селфи.

«Школьники лет по 13-15. Приходят туда и проводят время, курят, матерятся. Там уже были пожары несколько раз. Видать, они поджигали, баловались. Пожарные приезжали, тушили и не раз. Побыстрее бы убрали эту «проблему». И так просто ходят всякие левые люди, которых мы здесь никогда раньше не видели, в туалет туда ходят», – говорит жительница Первоуральска Светлана Королева.

Препятствует сносу то, что этот дом включен в систему газоснабжения и так просто его не отключить, приводят свою версию жители. Администрация, несмотря на обращения граждан, сносом так и не занялась.

Сейчас жители соседних домов обратились за помощью к адвокату. Вместе они составили коллективное обращение, которое направят в Первоуральскую и Свердловскую областную прокуратуры. Местные надеются, что ведомство заставит городских чиновников снести аварийный дом.

Свердловская область, Первоуральск, служба информации

Свердловская область, Первоуральск. Другие новости 11.09.18

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