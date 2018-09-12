В Екатеринбурге развернулась борьба между криптособществами и борцами с финансовыми пирамидами

Екатеринбург стал площадкой для настоящего противостояния 21 века. Породили его бизнесы, связанные с криптовалютой, и сторонники и противники этой новации. Одни считают, что создатели криптосообществ, вовлекающие в свои ряды новых участников – это организаторы пирамид. Другие говорят, что как бы то ни было, есть люди, которые смогли заработать на биткоине, а те кто проиграл, должны понимать, что это риски, схожие с рисками игры на бирже. Стороны конфликта обвиняют друг друга во лжи и вымогательстве денег. Подробности – в материале «Нового Дня».

На сегодняшний день Екатеринбург стал лидером по количеству сообществ, которые занимаются развитием криптовалюты в пределах России, утверждают эксперты. Энтузиасты рассчитывают, что в будущем государства по всему миру признают цифровые деньги, и ими можно будет расплачиваться в любом магазине. Однако, с ростом популярности таких криптосообществ, появляются активисты, которые обвиняют криптоэнтузиастов в создании финансовых пирамид. Они заявляют, что вкладчиков необходимо защищать и выражают готовность вступиться за них. Но вот насколько бескорыстны их действия – большой вопрос. Те, кто столкнулся с этими защитниками, утверждают – это манипуляции, направленные на создание негативного фона вокруг криптосообществ, подрыва доверия к ним. Для этого и используются популярные в России пугалки про пирамиды – этот термин известен едва ли не каждому россиянину и работает безотказно.

«Они ходят по СМИ, они рассказывают о пострадавших от «финансовых пирамид». Собственно, они обвиняют лишь самую популярную из них – AirBitClub, ставшую теперь мишенью для конкурентов. А так же самое крупное в Росси объединение энтузиастов «pro100busines». Создают аккаунты в соцсетях, фейковые сайты, для того чтобы максимально запутать участников процесса. То есть, инициируют разного рода отношения, создают негативный информационный фон для того, чтобы убедить участников сообществ, которые популяризируют криптовалюту, в том, что они являются на самом деле финансовыми пирамидами. Хотя с другой стороны финансовая пирамида у нас четко определяется законодательством. Её действия попадают под определенные статьи уголовного кодекса. И участники таких пирамид, безусловно, несут ответственность», – рассказывает эксперт по кризисному PR и корпоративным конфликтам некоммерческого партнерства «Регионы XXI век» Евгений Белоносов.

Хейтерами, кошмарящими криптоэнтузиастов, в Екатеринбурге выступили бывший охранник, а теперь программист Даниил Вусатый и фитнес-тренер, представляющийся юристом организации «Опора России», Алексей Макаров. Причем, в своих обвинениях они не ограничиваются только самими организациями, развивающими новый сектор экономики, но и всех, кто осмеливается говорить на эту тему что-либо кроме обвинений. Так, в настоящее время они обрушились на Евгения Белоносова и адвоката Ивана Кадочникова, давших независимые комментарии на эти темы в СМИ.

Любопытно, что журналистам Даниил Вусатый представляется разными фамилиями. Один из его «аватаров» – Григорьев, под этим именем он рассказывает журналистам историю о том, что якобы вложил в «пирамиду» 250 долларов и теперь не может их вернуть. Поэтому он тратит теперь сотни часов рабочего времени на то, чтобы «бескорыстно» бороться со злом.

По мнению Евгения Белоносова, те, кто называют себя защитниками, нередко пытаются обогатиться за счет криптосообществ, создание негативного фона и нагнетание ситуации со страшными словами: «финансовая пирамида», «скам», «прогорел» и «обобрали» – как раз инструменты для манипулирования. Те же «борцы с пирамидами» уже негласно обратились со своими настоящими целями к представителям объединения криптоэнтузиастов pro100busines. Так, криптоэнтузиасты до сих пор бурно обсуждают телефонный разговор, выложенный на многих ресурсах в сети Интернет, где человек, в котором слушатели, по их мнению, опознали Даниила Вусатого, потребовал 5 миллионов «за решение проблемы».

«Рынок криптовалюты пока только формируется, – говорит Евгений Белоносов, – Но это сегодняшняя реальность». Он отмечает, что криптосообщества никак не связаны с финансовыми пирамидами. Их концепция больше схожа с сетевым маркетингом. То есть, участники передают деньги экспертам, которые в дальнейшем зарабатывают на повышении или понижении курса цифровых денег. Здесь риски также велики, как в игре на бирже, говорит Евгений Белоносов. «Нужно стараться больше узнавать про криптовалюту, саморазвиваться, изучить тему, но надеяться можно только на себя» – отмечает собеседник РИА «Новый День».

Екатеринбург, служба информации

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