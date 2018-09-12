Сотрудники «Горсвета» устроили большую пробку на Московской

Сотрудники «Горсвета» сегодня с утра создали автомобильную пробку на улице Московской в Екатеринбурге.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», спецмашина с подъемником блокировала крайний правый ряд одной их важнейших улиц уральской столицы – по направлению в центр города. Из-за сужения проезжей части машины вынуждены были перестраиваться, что создало большой затор.

Подъезжавшие к месту сужения Московской автолюбители могли увидеть причину пробки лично – сотрудники «Горсвета» красят опоры фонарей.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 12.09.18

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