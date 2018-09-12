В Каменске-Уральском убита 10-летняя девочка

Сегодня утром в квартире жилого дома по улице Алюминиевой в Каменске-Уральском было обнаружено тело 10-летней девочки с признаками насильственной смерти.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетней). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления – вплоть до пожизненного лишения свободы. По поручению и.о. руководителя следственного управления областного СКР Михаила Бусылко, на место происшествия направлена усиленная следственно-оперативная группа. Работу на месте координирует заместитель руководителя областного следственного управления Алексей Колбасин.

Также к расследованию подключились сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики СКР, оперативники уголовного розыска полиции. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз. Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что сыщики уголовного розыска ОВД Каменск-Уральского совместно с коллегами из «убойного отдела» областного полицейского главка проводят широкий комплекс мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и его задержание. «Эта работа находится на контроле лично у начальника ГУ МВД области Михаила Бородина», – отметил полковник Горелых.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 12.09.18

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