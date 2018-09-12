Горожане уберутся после губернатора в парке на Шарташе

В Шарташском лесопарке в ближайшие выходные снова пройдут «Чистые игры». Уже в третий раз руководство парка зовет горожан на уборку территории.

Интересно, что в прошлые выходные на Шарташе также проходил субботник. В нем участвовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министры, чиновники, депутаты. В районе Каменных палаток они соскребали лопатами траву с блоков амфитеатра, вырывали граблями сухую траву и так далее. Увы, представителям СМИ не удалось расспросить главу региона о том, почему за год парк так и не преобразился.

Горожане утверждают ‒ все усилия нового руководства парка и даже внимание Куйвашева никак не повлияли на Шарташ. Это по-прежнему неблагоустроенная территория. «Появилась новая навигация, чуть больше урн для мусора и, пожалуй, все. Никаких других изменений нет», ‒ рассказал агентству екатеринбуржец Иван, который часто бывает на Шарташе.

Напомним, в прошлом году после велогонки «Тур де Шарташ» Куйвашев, бывший на тот момент кандидатом в губернаторы, обещал преобразить парк. По его поручению началась разработка техзадания на создание пешеходно-велосипедной трассы вдоль береговой линии озера Шарташ.

Парку было выделено дополнительное финансирование из бюджета региона ‒ в 1,5 раза больше, чем в 2017-м, даже была разработана концепция, по которой проходили общественные слушания. Но пока что дальше слов дело не пошло. Более того, документ, представленный на суд горожан, раскритиковали специалисты Уральского государственного архитектурно-художественного университета ‒ полноценной концепции развития парка, которая учитывала бы интересы горожан, за год так и не появилось.

Добавим, что в ближайшее время региональные власти будут рассматривать бюджет парка на следующий год.

Екатеринбург, служба информации

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