«Уральские авиалинии» открывают прямые перелеты Екатеринбург – Мюнхен

В зимнем расписании авиакомпании «Уральских авиалиний» появился традиционный прямой рейс из Екатеринбурга в Мюнхен и обратно. Запланировать поездку на европейский горнолыжный курорт в новогодние каникулы можно уже сейчас – билеты поступили в продажу.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, полеты на этом направлении начнутся с 29 декабря 2018 года. Рейс будет выполняться по субботам вплоть до 30 марта 2019 года, время в пути составит 5 часов 10 минут. Минимальный тариф составляет от 12 266 рублей в одну сторону.

Пассажиры на рейсах «Уральских авиалиний» помимо багажа и ручной клади могут провезти один комплект горнолыжного снаряжения весом до 23 килограмм. Исключением является только тариф «Промо».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.09.18

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