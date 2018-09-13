Чиновники предлагают горожанам пересесть на велосипеды

Екатеринбург на следующей неделе присоединится к акции Всемирный день без автомобиля, сообщает пресс-служба мэрии города. «Международная акция призвана обратить внимание горожан на экологическую обстановку, а также на альтернативу личному автомобилю – общественный и немоторизованные виды транспорта, пешеходные прогулки», ‒ говорится в сообщении.

В пятницу, 21 сентября, екатеринбуржцев призывают отказаться от поездок на автомобилях и пройтись до работы или учебы пешком или доехать на велосипеде.

Екатеринбург, служба информации

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