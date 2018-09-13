На Урале начинается сезон сбора клюквы. Эта ягода, как правило, растет на болотах. В Свердловской области ее обычно собирают на севере региона ‒ в лесах Ивделя и Серова. Сезон длится до ноября, поскольку ягода, благодаря содержанию большого количества бензойной кислоты, долго остается свежей.

Раньше клюкву называли журвлинкой или журавлиной ягодой. Причем именно 13 сентября было принято начинать сбор, а до этого срока ходить на болота было нельзя, это считалось плохой приметой. Интересно, что в Белоруссии ежегодно облисполкомы устанавливают сроки начала сбора клюквы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.09.18

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