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Четверг, 13 сентября 2018, 09:20 мск

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На Урале начинается сезон сбора клюквы

На Урале начинается сезон сбора клюквы. Эта ягода, как правило, растет на болотах. В Свердловской области ее обычно собирают на севере региона ‒ в лесах Ивделя и Серова. Сезон длится до ноября, поскольку ягода, благодаря содержанию большого количества бензойной кислоты, долго остается свежей.

Раньше клюкву называли журвлинкой или журавлиной ягодой. Причем именно 13 сентября было принято начинать сбор, а до этого срока ходить на болота было нельзя, это считалось плохой приметой. Интересно, что в Белоруссии ежегодно облисполкомы устанавливают сроки начала сбора клюквы.

Екатеринбург, служба информации

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