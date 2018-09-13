В Реже проверят детский сад, где ребенок получил разрыв селезенки

В детском саду Режевского района девочка получила разрыв селезенки после падения. Прокуратура проверяет, безопасен ли садик для малышей и насколько пристально воспитатель контролировала детей.

ЧП в детском саду «Журавлик» в селе Черемисское произошло 11 сентября. В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области рассказали, что девочка 2012 года рождения во время игры побежала за мячом, запнулась и упала. Ребенка осмотрел фельдшер детсада, а затем врач. Из-за ухудшения состояния ребенка отвезли в больницу Режа, после – в Екатеринбург. Предварительный диагноз, который был поставлен девочке – разрыв селезенки.

В прокуратуре отмечают, что образовательная организация обязана создавать безопасные условия воспитания несовершеннолетних. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка по факту ненадлежащего контроля со стороны сотрудников дошкольного учреждения за воспитанниками детского сада, в частности воспитателя», – отмечают в прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства проверят эффективность оказания первой помощи, по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В детсаду «Журавлик» корреспонденту РИА «Новый День» факт случившегося подтвердили. «11 сентября девочка из подготовительной группы с другими детьми и воспитателем на прогулке играли в подвижную игру. Игра называется «Ловишка с мячом» – дети встают в круг, один в центре с мячом, мяч бросают, дети должны разбежаться, в кого попал мяч, тот встает в круг. Мяч бросили, дети побежали, и Олеся тоже. Но она запнулась, упала. Воспитатель в это время смотрела в другую сторону, на других детей. Олесе помогли встать, воспитатель к ней подошла – она уже не плакала», – описала заведующая Светлана Кукарцева.

По ее словам, у девочки не было синяков, но она пожаловалась на боль в боку. Ребенка отвели к фельдшеру, а заведующая позвонила матери. Фельдшер ничего серьезного не обнаружил, ребенка отвели в сельскую больницу. Там тоже ничего страшного не обнаружили. На следующий день девочка снова сказала маме, что у нее болит в боку, после этого ребенка отвезли к врачу в Реж, а оттуда – в реанимацию Екатеринбурга. Оказалось, что у нее разорвана селезенка.

Светлана Кукарцева рассказала, что в садике переживают за девочку, но объективно воспитатель вряд ли смогла бы что-то сделать, дети часто падают. Возможно, ребенок запнулся о кочку. Чем закончится проверка прокуроров, в садике не знают, но, по словам заведующей, от мамы пострадавшей девочки никаких претензий не было. «Она сразу сказала, что заявление писать не будет», – добавила Кукарцева.

Реж, Светлана Загороднева

Реж. Другие новости 13.09.18

На Урале начинается сезон сбора клюквы. / Чиновники предлагают горожанам пересесть на велосипеды. / В Первоуральске водителя грузовика отправили в колонию на три года за гибель мотоциклиста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»