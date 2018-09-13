Уральский провайдер начал продажи продуктов для микробизнеса: разбираемся, зачем и почём теперь связь? (ФОТО)

Оператор связи « Планета » в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле с сегодняшнего дня начинает работать с микропредприятиями: небольшими барами, салонами красоты, цветочными магазинами. Таких клиентов провайдер будет обслуживать без сложного документооборота по ценам, близким к домашнему интернету. Директор по маркетингу компании ITM Холдинг (бренд «Планета») Олег Талалаев рассказал о том, кто сможет подключить такие пакеты, и как это будет работать.

Оператор для бизнеса: корпоративный MiraLogic и «домашняя» Планета

Новые предложения созданы специально и исключительно для небольшого бизнеса: маленьких кофеен, парикмахерских, маникюрных салонов, бюро путешествий, магазинчиков и компаний, где обычно работает всего несколько человек, а само предприятие располагается на первом этаже жилого дома. Это новинка для Урала – до сих пор владельцам такого бизнеса приходилось или дорого платить за обслуживание, рассчитанное на более крупный бизнес, или «тайком» проводить себе домашний интернет.

«Для оператора, который занимается корпоративными клиентами, продажи таким небольшим потребителям не в приоритете. Ведь на корпоративном рынке применяются индивидуальные продукты, действуют жесткие параметры качества, санкции за отсутствие связи, проекты подключений курируются персональным менеджером от продажи до сопровождения. Обязательна организация документооборота, предоставление отчетных документов. Как следствие – такие услуги не могут стоить дешево. Мы на корпоративном рынке представлены брендом MiraLogic . Крупные клиенты платят серьезные деньги за уверенность в качестве и индивидуальный подход. Есть, конечно, и «коробочные» готовые предложения, но даже там ценник начинается от 2-2,5 тыс. руб. в месяц. Для сравнения: самый дорогой продукт у «Планеты», которая работает с физлицами – около 1300 рублей в месяц. Мы увидели, что базовые потребности микробизнеса схожи с потребностями домохозяйств, и решили использовать уже имеющиеся в «Планете» конвейеры по обслуживанию таких клиентов», – рассказал руководитель департамента маркетинга компании.

«Для крупного бизнеса критична каждая минута недоступности услуг, именно поэтому для наших энтерпрайз-заказчиков мы организуем резервные каналы связи. Если нет электричества в здании, на нашем узле стоит источник бесперебойного питания, к ключевому клиенту в любое время дня и ночи мы приедем со своим генератором. Мы готовы гарантировать качество. Нужна ли такая беспрецедентная круглосуточная отказоустойчивость для небольшой пекарни или парикмахерской? Вероятно, нет. Тут ключевым фактором является низкая стоимость и относительная стабильность базовых услуг в рабочее время. Давно зарекомендовавшая себя как надежный оператор «Планета» в состоянии обеспечить качество связи, достаточное для закрытия этих простых потребностей небольшой организации», – отметил Талалаев.

Таким образом, ITM Холдинг разделил сферу B2B между двумя операторскими брендами: MiraLogic , который и впредь будет работать на корпоративном рынке по прежним правилам, и « Планета » со свежими предложениями для микробизнеса.

Кто сможет подключиться

Топ-менеджер «Планеты» пояснил, как будет проходить подключение новой категории клиентов. Процесс будет таким же, как и для физлиц. С сегодняшнего дня на сайте « Планеты » среди категорий продуктов появился раздел « Малый бизнес ». Достаточно выбрать подходящий по параметрам продукт, проверить техническую возможность и оставить заявку на подключение. Через пару дней после оплаты специалист компании организует подключение к сети в помещении клиента, настроит доступ в интернет, подключит телевидение и, если необходимо, телефонию.

Подключение возможно только в пределах географии «Планеты» – это жилые многоквартирные дома. В бизнес-центрах «Планета» работать по-прежнему не будет. Невозможно подключить к сети передачи данных «Планеты» и отдельно стоящие павильоны и ларьки: данные проекты требуют индивидуальных решений и будут передаваться в MiraLogic, поскольку требуется наружная прокладка волоконно-оптической линии связи и согласования проекта размещения такой линии.

Договор с «Планетой» – это публичная оферта, которую принимает клиент-предприниматель, выступая как простое физическое лицо. Для начинающих свое дело это означает простоту работы, удобство платежей через терминал или банковской картой и отсутствие документооборота, – говорит собеседник агентства. Более серьезной организации такой способ обслуживания, естественно, не подойдет.

«По российскому законодательству, «малые предприятия» – это компании размером до сотни сотрудников и с годовой выручкой до 800 миллионов рублей. Согласитесь, это не про тех, кто занимается маникюром и укладкой волос на первом этаже жилого дома. Наши новые продукты ориентированы на самых небольших клиентов. Тех, кто только пробует себя в бизнесе. Мы даем возможности пользоваться услугами «как дома» только микропредприятиям», – пояснил Олег Талалаев.

Что конкретно предлагает «Планета»?

Новые продукты «Планета» назвала « БизнесЛайт »: они обладают теми же преимуществами и опциями, что и знакомые многим продукты для домашних пользователей.

Подневная тарификация – платить можно хоть за каждый конкретный день пользования. Удобство и простота платежей: онлайн-банк, банковская карта или платежный терминал. И конечно, продукты комплексные, в набор уже входят интернет, телевидение и телефония.

В Екатеринбурге оператор представил два продукта стоимостью 43 и 59 рублей в день, в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском предприниматели смогут подключиться к более бюджетному варианту – 29 рублей в день.

Интернет, включённый в пакет, характеризуется комфортной скоростью и традиционным для «Планеты» «белым» реальным сетевым адресом. Также любой клиент через личный кабинет может двумя щелчками мыши заказать до 5 городских телефонных номеров. Некоторые продукты уже включают в себя сотни минут местных соединений. Ну и конечно, одна из главных «фишек» «Планеты» – это передовое цифровое телевидение в формате 4К – украшение и универсальный досуг для любой зоны ожидания или развлечений клиентов.

В качестве перспектив развития новых продуктов для бизнеса «Планета» обещает скорое появление дополнительных опций: зона Wi-Fi для посетителей с легальной авторизацией, бюджетное видеонаблюдение и коробочные решения по эквайрингу и онлайн-кассам.

Екатеринбург, Служба информации

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