Кочегар из Верхотурья отстоял в суде право на досрочную пенсию

Свердловчанин, в 1990-х годах работавший кочегаром котельной в Верхотурской колонии, сумел отстоять в суде свое право на досрочную пенсию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в соответствии с постановлением кабмина СССР от 26.01.1991 работа кочегара котельной относится к работам с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях. Зная об этом, житель Верхотурья полагал, что имеет право выйти на пенсию досрочно. В феврале 2018 года, когда ему исполнилось 56 лет, он обратился в Верхотурское управление ПФР, однако получил отказ. Сотрудники пенсионного фонда посчитали, что кочегар не подтвердил факт работы в тяжелых условиях, использование в котельной в качестве топлива угля, а также информацию о продолжительности отопительных сезонов. Тогда мужчина подал в местный суд иск, в котором просил включить в его трудовой стаж периоды работы с ноябрь 1994 года по сентябрь 1996 года в качестве кочегара котельной электромеханического отдела Учреждения УЩ 349/53 СИД и СР УВД Свердловской области и с октября 1996 года по июль 1999 года в качестве кочегара коммунально-бытового отдела Учреждения УЩ 349/53 СИД и СР УВД Свердловской области.

Суд постановил зачесть ему в специальный стаж на соответствующих видах работ период работы с января 1996 года по сентябрь 1996 года. Также за мужчиной признали право на досрочное назначение страховой пенсии по старости с момента достижения 56-летнего возраста, то есть с февраля 2018 года. Пенсионный фонд не согласился с решением суда и подал апелляцию, но областная инстанция оставила его решение в силе.

Верхотурье, служба информации

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