Свердловская область вновь стала последней в экологическом рейтинге регионов

Общественная организация «Зеленый патруль» обнародовала экологический рейтинг регионов по итогам летних месяцев. Свердловская область осталась на последнем месте.

Лидерами экорейтинга лета-2018 стали Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Белгородская область, Курская область, Республика Коми, Мурманская область, Санкт-Петербург, Магаданская область, Ульяновская область. «Замыкают список Челябинская и Свердловская области, несменяемые многие годы аутсайдеры «Экологического рейтинга субъектов РФ», – сообщают экологи. Причем Средний Урал находится на последнем месте.

По итогам весеннего рейтинга Челябинская область также оказалась чуть чище Свердловской.

За последние месяцы в рейтинге свои позиции улучшила Москва, экологи связали это с проведением ЧМ-2018. «По итогам лета г. Москва поднялась в «Экологическом рейтинге» сразу на 11 позиций и занимает 12-е место среди 85 субъектов России. Это связано, в первую очередь, с тем, как блестяще и в экологическом плане столица справилась с проведением Чемпионата мира по футболу – 2018. Активно продолжается благоустройство, озеленение города, четко построен мониторинг состояния окружающей среды и т.д.", – прокомментировал председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин. Видимо, на экологии Свердловской области мундиаль подобным образом не сказался.

Добавим, по итогам прошлого года на последнем месте была Челябинская область.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.09.18

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