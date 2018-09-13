МЧС предупредило о сильном ветре в Свердловской области

В ГУ МЧС России по Свердловской области предупредили жителей региона о том, что завтра ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Как отмечает «Новый День», уже сейчас екатеринбуржцы обращают внимание, что ветер усилился, но завтра ситуация может стать еще серьезнее.

Спасатели рекомендуют не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера. Также не стоит укрываться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам.

«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия», ‒ напомнили в ведомстве.

Добавим, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

Екатеринбург, служба информации

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