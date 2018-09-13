В Екатеринбурге неизвестные прокололи колеса у всех машин во дворе многоэтажки

В Екатеринбурге накануне ночью неизвестные люди прокололи колеса всем без исключения автомобилям, припаркованным во дворе многоквартирного жилого дома на улице Рощинской, 21. Об этом сообщил местный житель Кирилл Рыбалка.

Екатеринбуржцы в паблике «Инцидент. Екатеринбург» обсуждают происшествие. Большинство горожан склоняются к тому, что это либо хулиганы, либо владельцы местной платной парковки или шиномонтажки. «Парковка, кстати, эта предназначена для клиентов магазина. Машины жильцов стоят там круглосуточно, вот и результат», – пишет одна из местных жительниц.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.09.18

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