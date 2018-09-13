Мерзлякова проводила Якоба с поста сити-менеджера

Остается чуть меньше двух недель до завершения срока полномочий главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба. Как ранее писал «Новый День», они истекут тогда, когда соберется новая гордума ‒ вероятнее всего, заседание состоится 25 сентября. Новый созыв местного парламента выберет городу нового главу. Но даже если этого не произойдет, в уставе нет положения о врио, так что в таком случае наступит безвластие, но Якоб свою карьеру в должности сити-менеджера не продлит. Об этом наше агентство также ранее писало.

Так или иначе, с Александром Эдмундовичем уже начали прощаться чиновники и политики. Одной из первых это сделала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она поблагодарила главу администрации города за совместную работу.

«Возможно, не всегда мы понимали друг друга в каких-либо спорных вопросах: я видела, что вас волнуют макрокатегории, а меня порой – судьба отдельного екатеринбуржца. Но несомненно то, что мы с вами были партнерами, работающими на развитие демократических преобразований в обществе», – сказала она.

Екатеринбург, служба информации

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