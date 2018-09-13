В Академическом открывается второе почтовое отделение

В Академическом открывается второе отделение связи. Оно будет работать на улице Мехренцева шесть дней в неделю. Это позволит существенно разгрузить отделение на улице Сахарова.

Как сообщили в пресс-службе свердловского филиала ФГУП «Почта России», открытие отделения состоится 18 сентября. Оно расположится на улице Мехренцева, дом 46, индекс у отделения – 620110. Почта будет работать шесть дней в неделю, с 10 до 20 часов. В зону обслуживания попадают дома на улицах: Краснолесье, Академика Вонсовского, бульвар Академика Семихатова, Цветаевой, Мехренцева, Волошина, Кольцевая, Колокольная, Миславского, Барвинка, Ферсмана, Чкалова, Михеева, Рутминского.

В новом отделении будет три операционных окна для обслуживания клиентов. Кроме того, отделение будет осуществлять доставку пенсий, пособий и корреспонденции на дом.

По данным «Почты России», чаще всего жители Академического пользуются почтой для получения посылок из Китая. Открытое в феврале отделение на улице Сахарова, 78 принимает на себя очень большую нагрузку по доставке международных отправлений. С 18 сентября получить свою посылку будет проще.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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