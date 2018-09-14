Летали кровельные листы, падали деревья: над Екатеринбургом пронесся ураган (ФОТО)

Этой ночью над Екатеринбургом пронесся сильный шквалистый ветер.

Как сообщают горожане, во многих дворах падали деревья, часто – на припаркованные автомобили. В соцсетях жители Екатеринбурга признаются, что оставлять машины возле домов страшно, но больше их ставить некуда. Рассказывают также о перебоях в энергоснабжении жилых домов. Судя по всему, сила ветра была нешуточная. «Мне казалось, у меня балкон улетит»; «Видел, как над улицей летел огромный кровельный лист». – делятся екатеринбуржцы.

В пресс-службе ГУ МЧС заявили, что никаких проблем стихия не принесла, кроме кратковременных перебоев в энергоснабжении и нескольких упавших деревьев.

Напомним, вчера вечером спасатели предупредили, что к ночи ветер усилится до 15-20 м/с.

Екатеринбург, служба информации

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