Во время ночного урагана без электричества остались 3 тысячи свердловчан

Сегодня ночью из-за сильного ветра произошли отключения в распределительных сетях 0,4-10 кВ.

Как сообщили в пресс-службе «МРСК Урала», наибольший всплеск отключений зафиксирован в период с 2 до 3 часов ночи и коснулись они 3 тысяч человек. Больше всего технологических нарушений зафиксировано в Сысертском, Белоярском городских округах, точечно в Красноуфимском муниципальном районе, а также локально в Волчанском городском округе. В пригороде Екатеринбурга – это такие населенные пункты как Бородулино, Большое Седельниково, Черданцево, Новоипатово, Кашино, Ключи, Верхняя Сысерть. Также из-за неблагоприятных погодных условий были зафиксированы точечные перебои с электроснабжением в Сысерти. Сейчас энергоснабжение восстановлено.

Между тем, сегодня в компанию уже поступило новое предупреждение о возможном ухудшении погоды в течение этих суток. Вновь ожидается шквалистый ветер до 25 м/с, сильный дождь и град.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.09.18

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