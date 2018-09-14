В Качканаре по примеру Екатеринбурга вынесли на думу всех кандидатов в мэры

В Качканаре подведены итоги работы конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы города.

Как сообщили РИА «Новый День» в гордуме, комиссия вынесла на обсуждение депутатов все четыре кандидатуры, но при этом указала, сколько голосов членов комиссии набрал каждый из них. Лидером стал врио главы города Андрей Ярославцев, ранее занимавший должность замглавы города по экономике и стратегическому развитию, выходец из Евраз-Холдинга – его поддержали все шесть членов комиссии. На втором месте – специалист КГОКа Николай Демченко (за – три, два – против, один – воздержалась). Еще два кандидата – депутат гордумы Наил Касимов и электромеханик КГОК Егор Высотин – не получили ни одного голоса членов комиссии.

Напомним, 9 сентября качканарцы, как и екатеринбуржцы, выбрали новый состав городской думы. На ближайшем заседании депутатам предстоит выбрать из представленных кандидатов главу города.

Качканар, служба информации

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