Ночной пожар на складе стройматериалов мог произойти из-за аварийной проводки

Специалисты МЧС России назвали предварительную причину ночного пожара на складе стройматериалов на Уралмаше. После проведения осмотра места происшествия эксперты пришли к выводу, что во всем виноват «аварийный режим работы электрооборудования».

«Образцы электропроводки, изъятые с места пожара, направлены на пожарно-техническую экспертизу, по результатам которой будет установлена окончательная причина пожара», ‒ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным МЧС, возгорание началось с подсобного помещения. Затем огонь быстро распространился на территорию склада, прилегающего к гипермаркету стройматериалов. Около часа потребовалось пожарным, чтобы справиться с возгоранием – на пожар выезжали 17 единиц пожарно-спасательной техники и 58 человек личного состава. Площадь пожара составила 150 кв.м. К счастью, обошлось без пострадавших.

Екатеринбург, служба информации

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