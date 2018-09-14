В Каменске-Уральском мужчина, задушивший прохожего, сдался полицейским

В Каменске-Уральском 26-летнего местного жителя обвиняют в убийстве прохожего. Он сам явился в полицию с повинной, когда протрезвел и вспомнил, что сделал. Напомним, вчера утром под забором детского сада № 85 на улице Челябинской было найдено бездыханное тело 39-летнего мужчины.

По версии следствия, накануне ночью обвиняемый, проходя мимо детсада, повздорил с прохожим, а после задушил его. В момент совершения преступления злоумышленник был пьян. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, мужчина уже был судим пять раз, в том числе за кражи и умышленное причинение вреда здоровью.

Сейчас местное отделение СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч.1. ст. 105 УК РФ «Убийство».

Екатеринбург, служба информации

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