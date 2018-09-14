Похоронщик, не успевавший выполнять заказы, воровал оградки на кладбище

В Красноуральске местные правоохранители задержали мужчину, который воровал металл на кладбище. На пропажу оградки с могилы родственника в местное ОВД пожаловалась местная жительница.

В итоге был задержан мужчина 1979 года рождения. Интересно, что он возглавляет одно из местных ритуальных агентств. «Он пояснил, что украл металлическую оградку, потому что не успевал выполнить новые поступившие от клиентов заказы», ‒ рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по п. «в», ч.2 ст. 158 УК РФ. Горе-похоронщику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.09.18

В Каменске-Уральском мужчина, задушивший прохожего, сдался полицейским. / Слух дня: в Омске и Екатеринбурге гадают, кому достанется скандально известный эсер Караваев. / «Судья отклонила все ходатайства», – подробности с заседания, где оспаривали наказание активистке штаба Навального (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»