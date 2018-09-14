В Екатеринбурге задержали мужчину, который пришел в суд с пистолетом

В Железнодорожном суде Екатеринбурга задержали мужчину, который принес пистолет. Он объяснил, что оружие нашел около суда, но его все равно отправили в полицию. На пункте пропускного контроля Железнодорожного районного суда приставы остановили мужчину с самодельным оружием.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, это револьвер, возможно, боевой. Мужчина утверждал, что нашел пистолет у мусорных баков, расположенных рядом со зданием судебного участка и потому принес его в суд. У мужчины к тому же при себе не оказалось документов, удостоверяющих личность. «Для выяснения обстоятельств дела и установления личности мужчины были вызваны сотрудники полиции, произошедшее зарегистрировано в Книге учета сообщений о преступлении. Револьвер и нашедший его мужчина были переданы в руки полиции», – прокомментировали приставы. По данному факту проводится проверка.

Накануне Росгвардия выпустила обращение к жителям Свердловской области с призывом добровольно сдавать оружие. «В соответствии с действующим законодательством в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение. Всем добровольно сдавшим оружие предоставлены денежные выплаты в размере до 4,5 тысяч рублей в зависимости от вида оружия, а также его исправности», – обещали в пресс-службе этой структуры. Правда, сообщалось, что оружие надо относить не в суд, а в полицию и иметь при себе удостоверение личности.

Екатеринбург, служба информации

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