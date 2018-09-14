В Екатеринбурге ушёл из жизни поэт Верников

Сегодня стало известно о том, что ушел из жизни уральский поэт и педагог Александр Верников. О его смерти сообщает сайт Института международных связей, где он работал несколько лет. «Он был талантливым переводчиком, писателем, педагогом. Его яркая и харизматичная личность останется в памяти сотен выпускников. Выражаем соболезнование родным, близким и коллегам в связи с тяжёлой утратой», – сказано в некрологе.

По некоторым данным, поэт покончил жизнь самоубийством. «Саша Верников умер. Точно так же, как Боря (поэт Борис Рыжий, который свёл счёты с жизнью 17 лет назад, прим. ред.)», – написал в своём фейсбуке Олег Дозморов. Время и место прощания с Александром Верниковым пока не называются.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.09.18

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