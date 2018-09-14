В Екатеринбурге появились 47 улиц с одинаковыми названиями

В Екатеринбурге 47 улиц получили название Баритовая – в честь минерала бария. Сити-менеджер города Александр Якоб подписал постановление о наименовании улиц в Чкаловском районе, на территории жилого комплекса «Свободный-2». Улицы будут Баритовыми: от 1-й Баритовой до 47-й Баритовой. Судя по всему, такая топонимика будет «фишкой» Чкаловского района.

Ранее для жилой застройки «Горнощитский Луч» в администрации нашли 3 слова для 38 улиц. Часть микрорайона, «Полеводство-3», получит шесть Яшмовых улиц: 1-я Яшмовая, 2-я Яшмовая, 3-я Яшмовая, 4-я Яшмовая, 5-я Яшмовая и 6-я Яшмовая. Здесь же будут двадцать Кианитовых проездов – от первого и до двадцатого. Недалеко от них расположится жилой район «Горнощитские пруды 1». Улицы назовут Самородными: с 1 по 12.

«Это дачные поселки, нет смысла для них придумывать разные названия. Такой принцип есть в Америке: 1-я линия, 2-я линия… Здесь за основу взяли уральские минералы. Углубляться в имена великих людей для дачной застройки не стоило, а уральские камни надо популяризировать», – объяснял такой креатив председатель комиссии по наименованиям Дмитрий Сергин.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.09.18

В Екатеринбурге ушёл из жизни поэт Верников. / В Екатеринбурге задержали мужчину, который пришел в суд с пистолетом. / Похоронщик, не успевавший выполнять заказы, воровал оградки на кладбище. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»