В горздраве отказались считать происшествием возгорание кабины лифта с женщиной и ребенком внутри

В Екатеринбурге следователи начали проверку в больнице, где накануне мама с ребенком оказалась заперта в задымившемся лифте. В горздраве заявили, что случившееся называть происшествием нет повода, «была временная поломка». ЧП, о котором идет речь, произошло накануне вечером в ДГКБ № 9 со Сортировке. Женщина со своей дочкой спускалась вниз на лифте, однако он застрял, в закрытой кабине начал валить дым.

«Только благодаря своевременной помощи граждан женщина и её дочь были вызволены из кабины лифта. По данному сообщению следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки», – сообщили в СУ СК по Свердловской области. Следователи выясняют, как проходило техническое обслуживание лифта, насколько сильно пострадали мать и ребенок. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе горздрава корреспонденту РИА «Новый День» подробности случившегося пояснять не стали. «Была временная поломка. Ее устранили. Даже происшествием это назвать нельзя. Просто остановилась кабина», – прокомментировала Татьяна Ауст. Она отметила, что в горздраве нет информации о задымлении.

Екатеринбург, служба информации

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