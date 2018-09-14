В Свердловской области больше не будет самостоятельного департамента лесного хозяйства

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о реорганизации минприроды и экологии региона. В его структуру теперь вошел ранее самостоятельный департамент лесного хозяйства. Все функции и полномочия ведомства Олега Сандакова отдали ведомству Алексея Кузнецова.

«Структура управления приводится в соответствие с федеральной структурой», – сказал глава регионального минприроды Кузнецов. В числе обязанностей департамента ‒ рациональное использование лесных ресурсов, охрана и защита лесов от пожаров, вредителей и болезней, лесовосстановление и государственный лесной и пожарный надзор в лесах.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.09.18

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