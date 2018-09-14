Жители Академического сбросились на ремонт дороги – трактор начал разравнивать ямы (ВИДЕО)

В Екатеринбурге жители Академического сдают пожертвования на ремонт дороги по улице Вонсовского. Она соединяет улицу Вильгельма де Геннина и Чкалова – участок небольшой, но весь покрыт ямами и рытвинами. Осенью и зимой тут могут проехать только джипы. По словам общественников, эта дорога не попала ни в какие программы, предусмотренные для ремонта и строительства дорог, но очень нужна людям. Поэтому был брошен клич – сброситься и сделать необходимые работы на свои деньги.

Горожане сбрасываются на ремонт дороги

С 5 сентября местные жители сдают пожертвования на ремонт проезжей части. На сегодняшний день общественникам удалось собрать 34 000 рублей. И сегодня непосредственно начались работы – на Вонсовского привезли 40 кубометров срезки асфальта с щебнем. Трактор приступил к разравниванию дороги.

«Средний чек сейчас составляет порядка 600 рублей. Что-то натурой дают. Допустим, срезку привезли нам. Тут не оценить в деньгах. Трактор, который сейчас работает, работает за довольно дешевый тариф. Если бы мы брали его на рынке – было бы дороже. Поэтому, за наши небольшие деньги мы как раз сможем высыпать немного срезки и щебня, чтобы не было ям и луж», – говорит председатель ТОС «Академический» Денис Каракоз.

Далее общественники планируют расширить узкие места на проезжей части, чтобы она стала двухполосной, сделать стоки для воды, чтобы не образовывались лужи. После местные намерены арендовать каток, который полностью раскатает и выровняет дорогу. Подробности – в видео «Нового Дня».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 14.09.18

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