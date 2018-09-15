Шестеро маленьких детей чуть не сгорели на пожаре в Ивделе

Сегодня ночью на пожаре в частном доме в Ивделе чуть не погибли шестеро детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СК, в частном доме на улице Краснооктябрьской при пожаре пострадали 6 малолетних детей – от нескольких месяцев рождения до 15 лет. Предварительно установлено, что их мать, женщина 1986 г.р., сегодня ночью проснулась от удушья и увидела, что на кухне загорелась печка. Женщина пыталась потушить огонь.

К счастью, и она, и все дети остались в живых. Однако дети получили отравление угарным газом, а двое из них – мальчики 2017 и 2018 г.р. – получили также ожоги 2-3 степени. В настоящее время всем детям оказывается необходимая медицинская помощь.

Ивдель, служба информации

Ивдель. Другие новости 14.09.18

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