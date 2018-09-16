Два автомобиля жестко столкнулись в центре Екатеринбурга (ФОТО)

Два легковых автомобиля столкнулись сегодня утром в центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Мамина-Сибиряка и Малышева. Об аварии сообщили пользователи интернет-паблика «Инцидент. Екатеринбург».

По данным очевидцев, пострадавших нет. Городское УГИБДД на звонки не отвечает. Пользователи интернета отреагировали эмоционально: «Немыслимо, воскресное утро, пустые дороги, как они это делают?». По мнению горожан, один из участников ДТП сильно превысил скорость.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.09.18

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