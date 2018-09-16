Под Ревдой открыли движение, закрытое из-за тумана

На федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург в районе Ревды возобновлено движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня утром на 317 км этой дороги было так туманно, что сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение на участке от поселка Дружинино до города Первоуральска, транспорт направлялся в объезд.

В 11-40 движение на данном участке возобновлено. «Тление бытовых отходов на полигоне под Первоуральском на дорожную обстановку не влияет», – подчеркивают в ГУ МЧС. Ранее водители в соцсетях предполагали, что видимость на трассе затруднена именно из-за этого.

Ревда, служба информации

Ревда. Другие новости 16.09.18

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