В Екатеринбурге в жилом доме обрушился потолок

В жилом многоэтажном доме в Екатеринбурге обвалилась часть потолка. Как пишет подписчица интернет-паблика «Типичный Екатеринбург», хозяева квартиры в доме на ул. Академика Сахарова проснулись около полтретьего ночи от хруста потолка. Они успели отскочить от опасного места. «Тут сплю я. Меня должно было убить», – говорит на видео, опубликованном в ТЕ, жительница квартиры.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.09.18

Под Ревдой открыли движение, закрытое из-за тумана. / Два автомобиля жестко столкнулись в центре Екатеринбурга (ФОТО). / Под Режом горят торфяники, ограничена скорость движения на Режевском тракте (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»