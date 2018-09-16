На Сортировке сгорела швейная мастерская

В екатеринбургском микрорайоне «Сортировочный» сегодня днем сгорела швейная мастерская.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе областного ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 14:43. В частном доме в переулке Соболином на площади 50 кв.м сгорело швейное оборудование, перекрытие и перегородки мастерской. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, семь человек личного состава. В 14:55 огонь был локализован, 15:01 – открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 16:17.

Екатеринбург, служба информации

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