Жителей двух горящих домов спасли ночью в Екатеринбурге

Жителей двух многоквартирных домов эвакуировали сегодня ночью пожарные Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, первый пожар начался в 23:08 на улице Ильича. На площади 20 кв. м горели чердак, балкон и домашнее имущество в квартире на верхнем 4 этаже. По лестницам были эвакуированы 25 человек, в том числе 4 ребенка. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава. В 23:17 огонь локализован, в 23:23 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 00:43.

Второй пожар вспыхнул в 03:22 на улице Комвузовской. На площади 40 кв. м сгорели домашние вещи, повреждены пол и стены коридора в квартире на первом этаже муниципального жилого дома. Спасено с помощью трехколенной лестницы 13 человек, в том числе трое детей, с помощью спасательных устройств – пять человек. По лестницам до прибытия пожарных подразделений эвакуировали еще десять человек. Пожар был потушен только к пяти утра.

Екатеринбург, новый День, служба информации

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