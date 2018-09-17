Пожарные пройдут крестным ходом по Екатеринбургу с иконой защитницы от пожаров

Сегодня в центре Екатеринбурга состоится очередной крестный ход. С иконами на улицах города появятся сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области.

В понедельник, 17 сентября, отмечается празднество иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Она почитается верующими как защитница от пожаров, стихийных бедствий и катастроф, связанных с огнем и молнией, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. По традиции, сотрудники МЧС возьмут иконы «Неопалимая Купина» и совершат крестный ход по центру Екатеринбурга. Сегодня в 15:00 на площадке у ДИВСа состоится освящение новой пожарно-спасательной техники подразделений Федеральной противопожарной службы. После этого спасатели начнут крестный ход до Храма-на-Крови, где старший священник храма протоиерей Максим Миняйло совершит благодарственный молебен для личного состава подразделений Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщал «Новый День», в 2016 году сотрудники МЧС устроили крестный автопробег – кортеж из четырех спецмашин возглавил ретроавтомобиль 1949 года выпуска, на нем и установили икону. Годом ранее пользу от крестных ходов оценил Андрей Заленский. на тот момент возглавлявший ГУ МЧС по Свердловской области. «После того, как владыка осенил с «Высоцкого» нашу область иконой, в регионе десять дней не было гибели от пожаров. Для нашего региона это много», – прокомментировал генерал-майор.

Екатеринбург, служба информации

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