«Перелом голени и алкогольное опьянение»: два человека попали под поезд, но остались живы

Пожилая женщина и мужчина были травмированы поездом под Екатеринбургом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе транспортной полиции, несчастный случай произошел вчера на 1827 км 8 пикета перегона Исток – Путевка. Машинист грузового поезда заметил на путях двух пешеходов, сигналил им, но они не реагировали, так что наезда избежать не удалось. Оба пострадавших доставлены в одну из больниц города Екатеринбурга. Женщине 1949 года рождения предварительно поставлен диагноз «перелом правой голени, алкогольное опьянение». Мужчине 1982 года рождения – «перелом основания свода черепа, алкогольное опьянение, перелом правой голени».

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства случившегося на переезде.

Екатеринбург. Другие новости 17.09.18

Предприниматель рассказал, как отжимают бизнес в Свердловской глубинке (ВИДЕО). / Пожарные пройдут крестным ходом по Екатеринбургу с иконой защитницы от пожаров. / «Рябины много и она красная»: свердловское минЖКХ готовится к холодной зиме. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»